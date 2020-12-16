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Arka Sokakların Zeliş’i Yüsra Geyik'ten bomba evlilik açıklaması!

Zorlu AVM’de objektife yansıyan Yüsra Geyik, muhabirlerle sohbet etti. Muhabirlerin evlilik sorusu üzerine bombayı patlattı...

Arka Sokaklar dizindeki Zeliş karakteriyle gönüllere taht kuran Yüsra Geyik, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Geyik, evlilik açıklamasıyla magazin gündemine damga vurdu. Zorlu AVM'de objektife yansıyan Yüsra Geyik, muhabirlerle sohbet etti.

Geçtiğimiz günlerde bir farkındalık projesi için gelinlikle objektif karşısına geçen oyuncu, "Gerçek hayatta ne zaman gelinlik giyeceksiniz?" sorusu üzerine de şöyle dedi: "Bana da evlilik sorduğunuza göre o yaşa geldim galiba. Her kadının hayalidir gelinlik giymek ama benim şu an kalbim boş, bir ilişkim yok. Kısmet bu işler."

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