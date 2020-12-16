Tereyağlı alabalık nasıl yapılır?

Alabalık, mükemmel bir protein, niasin, B12 vitamini ve omega-3 yağ asidi kaynağıdır. Protein vücudumuzun yapı taşı olduğundan, alabalık bizim için iyi bir protein desteği sağlar. Hasarlı dokularımızı onarmaya yardım eder. Aslına bakarsanız mevsimin öne çıkan balıkları kadar keskin bir zaman dilimi yok alabalığın. Küçük ve büyük çiftliklerde yetiştirilen alabalığı hemen her mevsim yemek mümkün. Tereyağda pişirilen alabalık tarifini mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Alabalık, sıvıyağ, tereyağ, un, tuz.