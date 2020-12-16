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Alman market zinciri reklamında Türk komşuluk ilişkilerine dikkat çekti

Almanya'nın ünlü bir market zinciri, Noel ile yeni yıl için hazırladığı reklam filminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve yalnızlık temasını işlerken Türk komşuluk ilişkilerine de vurgu yaptı. 

Demirören Haber Ajansı

Alman market zinciri EDEKA, yeni reklam filminde Türklerin komşuluk ilişkilerine dikkat çekti.

Reklamın senaryosuna göre; disiplinli bir Alman olan Schmidt, çevresine mesafeli duruşuyla dikkat çekiyor. Yalnız başına yaşayan Schmidt, kendisine Türk aile tarafından ikram edilen baklavayı ilk önce reddediyor. Ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı öğrenilen Schmidt için Türk ailenin çocuklarının yemek hazırlayarak evine götürdüğü görülüyor. Hasta adam, kendisi için hazırlanan yemekleri ve baklavayı gördükten sonra ise duygulanıyor. Reklam, Türkçe olarak, "Dünyada en güzel şey dost edinmek" sözleriyle sonlanıyor.

Noel için hazırlanan, koronavirüs ve yalnızlık temalarına dikkat çeken reklam sosyal medyada yüz binlerce kez izlenirken; 2 günde binlerce beğeni topladı.

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