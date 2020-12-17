Hilal Kaplan'dan Davutoğlu'na hodri meydan

Gazeteci Hilal Kaplan, kendi YouTube kanalı üzerinden yayınladığı bir video ile gündeme geldi. Kaplan, muhalefetin dilinden düşmeyen Pelikan ve Pelikancılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kaplan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık dönemine dair hiç duyulmamış ayrıntıları anlattı. Öte yandan; Kaplan videosunda Davutoğlu'na da 'hodri meydan' dedi.