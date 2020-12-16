Türk profesör koronavirüs ilacını buldu

Prof. Dr. İbrahim Benter'in çalışmalarıyla ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacı üretildi. Kanal D Haber'e konuşan Prof. Dr. İbrahim Benter, "Kovid-19'un tedavisi bulunmuştur" açıklamasını yaptı.

İşte Türk profesörün açıklamaları:

- "Bu ilaç hasta olanları tedavi edebilecek, yani bu aşıyı almış veya almamış hasta olan insanlar bu ilacı kullanarak virüsün vücuttaki zararlarını önleyebilecek. Kısa ve uzun vadede bu ilaç çok etkili olacak."

- "Virüs mutasyona uğrayıp değişse bile ve aşılara karşı bir direnç sağlasa bile bu yaklaşımla biz bu hastalıkları tedavi edebileceğiz."

- "Yan etkileri ve dozları konusunda bir şey söylemek daha erken ama ümit ediyoruz ki fazla bir yan etkisi olmadan başka faydaları da olan bir ilaç."

- "Koronavirüsün tedavisi bulunmuştur. Bu şu an da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum."