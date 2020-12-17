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Habertürk'teki vesayet tartışmasına itiraz!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'daki vesayetinin kırıldığını söyledi. Özışık, Diyarbakır annelerinin başlattığı direnişin bu konunun en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hasan Öztürk, PKK'nın Kürt seçmeninin önemli bir bölümünü vesayet altına aldığını söyledi. Öztürk'e itiraz ise gazeteci Hadi Özışık'tan geldi. Diyarbakır annelerinin HDP il binasının önünde başlattıkları eylemi hatırlatan Özışık, PKK'nın bölgedeki gücünün kırıldığını söyledi.

Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" programında HDP'nin ABD yaptırımları ve Azerbaycan konusundaki tavrı tartışıldı. Gazeteci Hasan Öztürk, terör örgütünün Kürt seçmenler üzerinde vesayet yarattığını söyleyerek örgütün özellikle Avrupa'nın bazı ülkelerinde diaspora oluşturduğunu ifade etti.

Diyarbakır annelerini hatırlattı

Vesayet tartışmasında Diyarbakır annelerinin örgüt tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde başlattığı eylemi hatırlatan Özışık, bu ailelerin örgüte karşı direniş başlattığını söyledi. Yine yerel seçimlerde PKK'ya rağmen bölgede seçimlerin kazanıldığını anlatan Özışık, HDP'nin milli konulardaki duyarsızlığını hatırlatarak CHP'nin bu konudaki tavrının da sorunlu olduğunu söyledi.

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