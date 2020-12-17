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Benim Adım Melek 45. bölüm fragmanı

Benim Adım Melek dizisi 45. yeni bölümüyle 21 Aralık 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de olacak. Benim Adım Melek'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Benim Adım Melek 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Benim Adım Melek 23 Aralık 2020 Çarşamba akşamı TRT 1'de...

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne’nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem’in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

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