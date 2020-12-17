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MEDYA

Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı

Sadakatsiz dizisi 11. yeni bölümüyle 23 Aralık 2020 Çarşamba akşamı Kanal D'de olacak. Sadakatsiz'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Sadakatsiz 23 Aralık 2020 Çarşamba akşamı Kanal D'de...

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile; hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

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