BIST 1.399
DOLAR 7,75
EURO 9,49
ALTIN 467,48
İNTERNETHABER TV

Akupunktur Hakkında Bilinmeyenler

Akupunktur yöntemi ile tedavi edilen hastalıklar, yöntemin avantajları ve dezavantajları... Prof. Dr. Kaya Özkuş akupunktur uygulamasını anlatıyor.

Akupunktur yöntemi ne kadar etkili? Akupunktur ile zayıflamak ya da sigarayı bırakmak gerçekten mümkün mü? Akupunktrist Prof. Dr. Kaya Özkuş, akupunktur yöntemini ve bilinmeyen yönlerini anlattı. 

Hiç geçmeyen eklem ve kas ağrılarında, migren ya da korku, stres gibi durumlarda oldukça etkili olan yöntem, nasıl uygulanıyor? Kaç seans sonrasında etkili oluyor? 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkel'den Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e övgü dolu sözler! Bakın ne dedi
Antalya'da yaşlı adam ağrısını kessin diye içti! Hayatından oldu
Kütahya'da 5 dakika arayla bir olan kader! Koronavirüs hastası çift hayatını kaybetti
İstanbul Formula 1 takviminden yine çıkarıldı! Seneye Formula 1 olmayacak
Vladimir Putin'den yıl sonu toplantısında flaş cevap! Aşı olacak mı?
Tedbirler fayda gösterdi! Kırklareli'de harita yeşile dönüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Esenyurt'ta hırsıza İngiliz anahtarıyla saldırdı! O anlar olay oldu
Bursa'da 3 kişinin ölümüne yol açtı! Feci kaza kamerada
Sahil güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları tam liste
Esenler'de hırsız kadın önce büfe sahibini soydu sonra kendi soyundu
Benim Adım Melek 45. bölüm fragmanı
Ramazan ne zaman 2021 oruç hangi aya denk geliyor?
Hilal Kaplan'dan Davutoğlu'na hodri meydan
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı genelgesi Resmi Gazete