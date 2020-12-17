Akupunktur Hakkında Bilinmeyenler

Akupunktur yöntemi ne kadar etkili? Akupunktur ile zayıflamak ya da sigarayı bırakmak gerçekten mümkün mü? Akupunktrist Prof. Dr. Kaya Özkuş, akupunktur yöntemini ve bilinmeyen yönlerini anlattı.



Hiç geçmeyen eklem ve kas ağrılarında, migren ya da korku, stres gibi durumlarda oldukça etkili olan yöntem, nasıl uygulanıyor? Kaç seans sonrasında etkili oluyor?