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21-27 Aralık İkizler haftalık burç yorumları hassas bir döneme hazır olun!

21-27 Aralık haftası İkizler burcunu neler bekliyor? İşte 21-27 Aralık haftası İkizler burcu yorumu...

21-27 Aralık İkizler haftalık burç yorumları Uygur Gür'ün anlatımıyla internethaber.com'da. 21-27 Aralık haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? İkizler burcu aşk, para, kariyer, sağlık alanında bu hafta hangi günler önemli? İkizler 21-27 Aralık haftalık burç yorumlarını merak edenler özellikle bu hafta çarşamba gününe dikkat. İşte Uygur Gür'ün 21-27 Aralık  haftalık İkizler burcu yorumlarının detayları...

Yükselen İkizler bu hafta güneş Oğlak burcuna giriyor Merkürde Oğlak burcunda olacak yani finansal konular ön plana çıkacak gelir giderleriniz, banka ödemeleri, kredi kartları, tazminat gündeminizde finansa dair ne varsa ön plana çıkıyor olacak ayrıca sağlığınızda hassas bir döneme giriyor olabilirsiniz sağlığınıza dikkat edin. Pazartesi günü ay Balık burcunda olacak ve Neptünle temasa geçecek yani duygusal ve hassas olabilirsiniz aile içi iletişimde bir konuya kırılabilirsiniz yada kariyerinizde bir konuda kendinizi haksızlığa uğramış hissedebilirsiniz bir kırılganlık söz konusu. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda odağınız tamamen kariyerinizin getirilerinde belliki bazılarınızın kariyerle ilgili planları var.

Arkadaşlarınızla, sevgilinizle bir araya gelebilirsiniz vakit geçirebilirsiniz. Salı günü ay Kiron kavuşumu var duygusal olarak yaralanmaya açık yapıyor sizi bir gündeminiz var bu hafta sürekli kırılabiliyorsunuz bu kariyerle bağlantılı olur, sosyal çevre ilişkilerinde olabilir bunlar dikkat çekiyor. Çarşamba akşamı kapıyı çerçeveyi kapayın kendinizle kalın çünkü orada ay Mars kavuşumu var ikili ilişkilerde gerginlik, patlama psikolojisinde olacaksınız. Perşembe öğlen artık ay Boğa burcunda olacak artık diyorsunuz ki kendi kabuğuma çekileceğim bütün bilinç altımla tek başıma kalmak istiyorum böyle bir enerjiniz var. 

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