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Adıyaman'da saniyeler içerinde valilik binası yerle bir oldu! İşte o anlar

1971 yılında yapılan ve 50 yıldır hizmet veren Adıyaman Valiliği binası saniyeler içerisinde yerle bir oldu. 50 yıllık binanın yıkım anı saniye saniye kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

2016 yılında yapımına başlanılan yeni Adıyaman Valiliği binasının geçtiğimiz aylarda tamamlanması ve taşıma işlemlerinin yapılmasının ardından eski valilik binasında yıkım çalışmalarına başlandı. İki blok halinde birleştirilmiş olan 6 katlı binanın birinci ve ikinci kat iç ve dış duvarlarının yıkılmasının ardından binanın taşıyıcı kolanlarına darbeler vuruldu.

Yürütülen yıkım çalışmalarında iş makinesinin taşıyıcı kolona vurduğu son darbeyle 50 yıllık valilik binasının önce bir kısmı, daha sonra ise ikinci kısmı yerle bir oldu. Yıkım sonrası her yeri toz bulutu sardı. Yıkım esnasını filim izler gibi izleyen çok sayıda toz bulutundan kaçış anları da kameralara yansıdı.

"Maalesef bu bina çok çürük"
Bina hakkında bilgi veren yıkım firması yetkilisi Necmettin Bakır, “Evet kontrollü bir yıkım oldu, sizlerde zaten çektiniz. Depremlerde aynen bu şekilde oluyor. Maalesef bu bina çok çürük. Çürük olduğu için nasıl yıkıldığını gördünüz. Yeni yapılan yapılara daha dikkat edilmelidir. Bu binanın temeli de taş duvarla yapılmış. Çok eski bir bina ve bu binalarımızı yenilememiz lazım” diye konuştu.

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