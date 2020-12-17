Boğa burcu 21-27 Aralık haftalık yorumları iç dünyanıza dönüyorsunuz!

21-27 Aralık 2020 Boğa haftalık burç yorumları detayları internethaber.com'da. Boğa burcunu bu hafta neler bekliyor, Boğa burcu bu hafta aşk hayatında neler olacak? Boğa burcunu bu hafta iş ve para konularında neler bekliyor? Uygur Gür 21-27 Aralık haftası Kova burcu haftalık yorumlarında bu soruların tamamına yanıt bulabilirsiniz. Ayrıca haftalık burç yorumlarında Boğa burcunu bu hafta önemli bir gün de bekliyor. İşte internethaber.com olarak sizin için hazırladığımız Boğa haftalık burç yorumlarının detayları...

Yükselen Boğalar bu hafta güneş ve Merkür artık Oğlak burcunda yani hayata bakıl açınızı sorguladığınız bir döngüye giriyorsunuz yaşam görüşünüz, hayat felsefeniz, inançlarınız, maneviyatınız sürekli bir sorgu halinde olacağınızı görüyoruz bazılarınızın eğitim konuları olacaktır bu işiniz için geçerli olabilir, kişisel gelişim konularıyla ilgili de olabilir. Bazılarınızın mahkemelik konuları var yılı kapatırken. Pazartesi ay Balık burcunda olacak ve Neptünle kavuşacak demekki sosyal çevre ilişkileri pazartesi günü dikkat çekiyor ayrıca kariyer konularınız, kariyer ilişkileriniz çok ön planda olacak. Neptün kavuşumu sizi duygusal ve hassas yapacak arkadaşlıklarda alınganlık, kırılganlık olabilir kendiniz genel olarak duygusal olabilirsiniz, iş konularında da bir şeye alınabilirsiniz.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda olacak yani iç dünyaya döneceksiniz sanki haftanın ortasında kendi kabuğunuza çekiliyorsunuz, kendi korkularınızla, endişelerinizle, düşüncelerinizle baş başa kalmayı tercih ediyorsunuz öyle bir psikolojide olacaksınız. Salı günü ay kiron kavuşumu var sizi hassas yapabilir bir yandan da bir farkındalık yakalayabilirsiniz mesela ilişkinizle ilgili bir şey fark etmek gibi yada bilinç altınıza attığınız bir konuda aydınlanma gibi. Çarşamba akşamı ay Mars kavuşumu var çarşamba akşamı elinizi ayağınızı herkesten çekin tek başınıza kalın çünkü baya gergin olacaksınız. Perşembe öğlen itibari ile ay Boğa burcuna giriyor artık o kuruntulu haller bitiyor ne istediğinizi biliyorsunuz daha keyiflisiniz.