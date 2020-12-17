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Koç burcu 21-27 Aralık haftalık yorumları kariyerinizde parlıyorsunuz!

Koç burcu 21-27 Aralık haftalık burç yorumları internethaber.com'da. Bu hafta Koç burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün haftalık burç yorumları

Yeni bir hafta başlıyor. Peki 21-27 Aralık haftasında Koç burçlarını neler bekliyor? Astrolog Uygur Gür 21-27 Aralık haftası Koç burcu haftalık yorumlarını sizler için anlattı. İşte yeni haftada Koçları ve yükselen Koçları bekleyenler... Sevgili yükselen Koçlar bu hafta güneş Oğlak burcuna geçiyor Merkürde Oğlak burcuna geçiyor buda demek oluyorki kariyerinizde parlamaya başlıyorsunuz dikkat çekiyorsunuz odağınız gündeminiz kariyer üstlerinizle olan ilişkileriniz ve iletişiminiz dikkat çekiyor.

Pazartesi günü ay Balık burcunda olacak ve Neptünle kavuşacak yani duygusal anlamda kendinizi savunmasız hissedebilirsiniz ve sağlığınıza dikkat edin ailede yada sizde bir sağlık gündemide olabilir. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda buda demek oluyorki ben duygusu ön plana çıkıyor ne istediğinizi biliyorsunuz. Dış görüntünüzde bir değişiklik yapmak istiyorsanız güzel olabilir.

Salı günü ay kiron kavuşumu sizi duygusal, alıngan yapabilir dikkat edin ikili ilişkilerde canınız sıkılabilir ve çarşamba akşamı ay Mars kavuşumu gerçekleşiyor yani sinirli ve gergin olabilirsiniz ikili ilişkilerde bir şeyler büyüye bilir sakin olun ayrıca sağlığınıza dikkat edin. Perşembe öğlen ay Boğa burcuna geçecek demekki konunuz artık para, finansal konular hesap kitap yapıyorsunuz nereye ne harcıyayım, alışveriş yapmak istiyorsunuz. Cuma sabahı bir ay Uranüs kavuşumu var maddi konularda beklenmedik bir durum olabilir yada kariyerde istenmediğiniz bir gündem olabilir dikkat edin. Duygusal anlamda da hassas olacaksınız her an gerilebilirsiniz cuma sabahı. 

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