İranlı muhalif Şahab böyle kaçırıldı! Uyuşturucu Baronu Zindaşti bağlantılı casuslar kamerada

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kayboldu. MİT ve Emniyet'in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab'ın ardında bıraktığı esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.

MİT, İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

Muhalif Chaab'a eski eş tuzağı

İddiaya göre eski eşi, Chaab'ı 14 yıldır yaşadığı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki adrese geldi. Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi ve o anda bayıltılarak kaçırıldı.

Kaçış güzergahı: İstanbul-Van-iran

İran'a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü. Muhalif ismin kaçırılmasında Zindaşti'nin yeğeni Bahtyar F. liderliğinde bir ekibin aktif görev aldığı ve Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

Plastik kelepçe alırken görüntülendiler

MİT ile İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri casusları tek tek belirledi. Hatta bu kişilerin plastik kelepçe alırken ve İranlı muhalifi kaçırırken kullandığı minibüsün görüntülerine de ulaştı.

İran istihbaratına çalışan hücre çökertildi: 9 tutuklama

Ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zindaşti-İran istihbaratı bağı

Bu operasyonla İran istihbaratı ile bağlantısı deşifre olan Naci Şerifi Zindaşti, uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. Türkiye'de 2007'de cinayet suçlamasıyla yargılandı, FETÖ'cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanıldı. Zindaşti hakkında İstanbul'da yürütülen soruşturma tamamlanarak geçtiğimiz günlerde dava açıldı.

Uyuşturucu kaçakçılığı yapmak, silahlı suç örgütü kurma, adam kaçırma ve öldürme suçlamalarıyla 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle gıyabi olarak yargılanıyor.

Kaçırılan Habib Chaab kimdir?

İranlı muhalif Habib Chaab, İran'daki Arap muhalif azınlığın bağımsızlığını savunuyordu. Arap Mücadele Hareketi'nin İsveç kolunu yönetiyordu. Chaab, İran'ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi.