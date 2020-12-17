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Alkollü sürücü direksiyonda! TIR önüne kattığını götürdü dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı

Adres Esenyurt... Alkollü TIR'ın başına geçen şahıs dehşet saçtı. Çok sayıda aracı biçerek geçen TIR, kamyoneti de önüne alıp depoya daldı. Felaket anları kameraya yansırken can kaybı olmaması yüreklere su serpti. 2 yaralı var.

Olay, Selahattin Eyyubi Mahallesi 1621’nci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sonradan alkollü olduğu ortaya çıkan TIR sürücüsü Mustafa A. yokuş aşağıya inen yolda çok sayıda araca hasar verdi. Son olarak Ali Öksüz isimli vatandaşın kullandığı kamyoneti önüne katan Mustafa A. hurda dükkanına daldı. Olay yerine ihbar üzerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayı 2 kişi hafif yaralarla atlatırken Mustafa A.’nın 2.32 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili konuşan Doğan Durmaz, sesleri duyduğunu ifade ederek, “Baktığımızda TIR 2-3 aracı önüne almıştı. Şoförü sarhoştu ayakta duramıyordu. Adam arabadan indiğinde içki şişeleri yerlere döküldü. Bizim işçimiz de içerideydi o darbe ile bir sarsıntı falan geçirdi. Araçlarda sıkışan da oldu. Araba takla attı dağıldı” dedi.

"Birkaç kişinin sesini duydum ‘TIR geliyor kaçın' diye"

TIR’ın önüne aldığı kamyonetin sürücüsü Ali Öksüz ise, “Ben demir boşaltmaya geliyordum aşağıdan. O sırada üstten aşağıya TIR geliyordu oradan birkaç kişinin sesini duydum ‘TIR geliyor kaçın diye” sağımda kamyonet vardı park halinde ama kaçamadım. Adamların bağırmasıyla TIR'ın bana vurması 5-10 saniye anca sürdü. Elimde yara var göğsümde ve bacaklarımda ezilme var. Sürücü 2.32 promil alkollü çıktı polis tutanağında var” diye konuştu.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Alkollü TIR sürücüsünün yaşattığı dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, TIR'ın yokuş aşağıya hızla gelirken önce araçlar çarpması ve kamyoneti devirmesi ardından da hurda deposuna çarparak durması yer alıyor.

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