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Evde dil tava nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Bu akşam sizler için çok güzel bir yemek önerimiz var dil tava! İşte dil tavanın malzeme listesi ve yapılışı...

Hayvanların iç organları (sakatat), et kadar besleyici ve hatta bazı yönleriyle etten daha fazla değerlidir. Toplumumuz sakatat tüketme konusunda dünya ortalamasının oldukça gerisindedir. Bilinçli yapılmış bir beslenme planlaması içinde mutlaka olması gereken iki besin öğesi sağlıklı protein ve sağlıklı yağlardır. Dil bu iki besin unsurunu da içinde barındırması ve kolay hazırlanması sebebiyle beslenme programları içinde rahatlıkla yer alabilmektedir. Dil büyük oranda kas dokusundan oluşmaktadır. Yumuşak bir yapısı olduğu için pişirilmesi de son derece kolay olan bu lezzetli ve değerli protein kaynağının yemek alışkanlıklarımızın içinde sıklıkla yer almamasının büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyoruz. İşte bu gün sizler için dil tava tarifi hazırladık. Mutlaka denemenizi öneririz. Şimdiden afiyet olsun... 

Malzemeler;

Haşlarken Dana dili, 1 soğan, 3-4 diş sarımsak, yeteri kadar su, tavada tereyağ dilimlenmiş dil, domates, mantar, soğan, yeşil biber, pul biber, tuz.

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