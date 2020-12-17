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Yengeç haftalık yorumu 21-27 Aralık odağınız ilişkilerde!

Bu hafta Yengeç burcunu neler bekliyor, bu hafta aşk, para ve kariyerde neler yaşanacak? İşte 21-27 Aralık haftası Yengeç burcu yorumu...

Yükselen Yengeçler bu hafta güneş ve Merkür Oğlak burcuna giriyor artık odağınız komple ikili ilişkilerinizde her türlü ikili ilişkilerinizde aşk hayatınızda varsa evliliğinizde, sosyal çevre ilişkilerinizde, ticari ilişkilerinizde, iş ortaklıklarınızda. Pazartesi günü ay Balık burcunda sanki manevi konular, hayata bakış açınız, hayat felsefeniz bunlar dikkat çekiyor. Pazartesi günü bir de ay Neptün kavuşumu var yani sizi duygusal olarak hassas yapacak. Bazılarınızda uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızdan aldığınız haberler canınızı sıkabilir. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda yani kariyer konuları öne çıkıyor üstlerinizle olan iletişim, iş fırsatları, işle ilgili beklediğiniz haberler dikkat çekecek.

Salı günü ay Kiron kavuşumu var yani sizi duygusal anlamda zorlayacak belki de kariyer konularında canınız sıkılabilir yada ailevi ilişkilerde bir şeye kırılabilirsiniz ama çarşamba akşamı ay Mars kavuşumunda sinirlerinize hakim olamayabilirsiniz, kariyerle ilgili bir konuyu büyütebilirsiniz yada ailevi ilişkilerde gerilebilirsiniz. Perşembe öğlen itibari ile ay Boğa burcuna geçiyor yani sosyalleşiyorsunuz, arkadaşlarınızla görüşüyorsunuz ama bi yandan da kariyerdeki odağınız bitmiyor. Cuma Uranüs ay kavuşumu var yani cuma sabahı sosyal çevre ilişkilerinde bir anilik olabilir, bir problem olabilir yada kariyerinizde beklenmedik bir durumla karşılaşabilirsiniz. 

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