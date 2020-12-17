Nevşin Mengü: Size ne kimin nerede seks yaptığından

SAKARYA Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programda kullandığı, "Üniversite evleri, neredeyse fuhuş evleri" ifadelerinin yankıları sürüyor. Sofuoğlu hakkında savcılık ve üniversite yönetimi soruşturma başlatsa da tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

Olay TV Ana Haber'in sunucusu Nevşin Mengü olay hakkında konuştu. Sofuğlu'nun haksız yere suçlandığını söylemesini de eleştiren Mengü, "Kime ne; kimin nerede, kiminle seks yaptığından? Siz, bunu saymakla mı görevlendirildiniz? Üniversite öğrencileri, yetişkin insanlar... Devletin görevi, hocanın görevi öğrencilerin seks hayatını takip etmek mi? Sizin başka işiniz gücünüz yok mu?" dedi.

Öte yandan; Sofuoğlu, tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından kendisinin üniversiteleri kastetmediğini, apartlar için söz konusu ifadeleri kullandığını söylemişti.