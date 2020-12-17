Begüm Kütük paylaştı: Karantina günlerinde aşk!

Kütük, gönderisine, "Karantina günlerinde aşk" notunu düştü Oyuncu Begüm Kütük ile 2010 yılında evlendiği karikatürist Erdil Yaşaroğlu, koronavirüsten korumak adına kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. bütün vakitlerini evde geçiren çiftten Kütük, eşi ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin aşk paylaşımı beğeni topladı Oyuncu Begüm Kütük ile 2010 yılında evlendiği karikatürist Erdil Yaşaroğlu, koronavirüsten gözetmek namına kendilerini tedbir amaçlı evde karantinaya aldı.

Karantina döneminde markete gitmenin yurt dışına çıkmak gibi olduğunu

söyleyen oyuncu, geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili şunları söylemişti:

65 günde sadece bir kere sahilde yürümüşüz. Üç kere markete gelmişiz,

bir kere de maske almaya eczaneye gitmişiz. O da çok güzeldi. Farklı hissediyor insan. Bütün evi süpürme işi Erdil'de. Veriyorum eline süpürgeyi, mutfağa sokamıyorum. Süpürge, paspas ve balkon yıkama işini yapıyor.

İzmir doğumlu 41 yaşındaki güzel oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, 2001

yılında "Türkiye Best Of Model" yarışmasına katılmış ve yarışmada

üçüncü seçilmişti. 2003-2004 yılları arasında Melek dizilerinde başrol oynayan Kütük, Daha sonra Kurtlar Vadisi dizisinde Safiye Karahanlı rolünde oynadı. 2010 yılında Erdil Yaşaroğlu ile evlendi. Karikatürist erdil yaşar oğlu, 2012 yılında dünyanın en büyük karikatürünü çizerek guness rekorlar kitabına girmesiyle çok konuşulmuştu. Başarılı karikatürist ve oyuncu eşi Begüm kütük hayranları tarafından sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor.İkilinin paylaştığı fotoğraflar kısa sürede beğeni topladı. Aşk dolu çiftin yeni paylaşımları merak konusu…