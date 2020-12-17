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Konya'da vicdansız şahıs köpeği sopayla döverken görüntülendi

Anadolu Ajansı

KONYA'da köpeğe eziyet ettiği ileri sürülen kişiye 947 lira ceza verildi. Köpeğin ise koruma altına alındığı belirtildi.

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde yaşayan Sadir T. (55), tavuklarına saldırdığını öne sürdüğü köpeği sopayla dövdü.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sadir T.'ye 'Hayvanları Koruma Kanunu'na istinaden 947 lira idari para cezası kesti.

Öte yandan; köpeğin koruma altına alındığı belirtildi.

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