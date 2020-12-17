BIST 1.399
DOLAR 7,70
EURO 9,45
ALTIN 466,54
DÜNYA

Terör örgütü Boko Haram kaçırdığı çocukların dehşet verici görüntülerini yayınladı

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'da geçen hafta kaçırdıkları 300'ü aşkın öğrencinin görüntülerini yayınladı. Dehşet verici kayıtta perişan haldeki bir çocuk, "Ebu Şekau'nun (Boko Haram elebaşı) çetesi tarafından ele geçirildik" diyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; terör örgütü Boko Haram, geçen hafta Nijerya'da kaçırdığı 300'ü aşkın çocuktan onlarcasının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde etrafı okul arkadaşları olduğu düşünülen öğrencilerle çevrili bir genç, İngilizce bir konuşma yapıyor ve "Ebu Şekau'nun çetesi tarafından ele geçirildik" diyor.

Sesi titremeye başlayan çocuk akabinde, "Lütfen, lütfen, yardımınıza ihtiyacımız var" diye sesleniyor.

Bu sırada da kayıt bitmeden önce diğer çocuklar kameraya bağırıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın özel hayatından dikkat çeken notlar
Boko Haram'dan tüyler ürperten paylaşım
İBB ve İETT işçilerine yüzde 13 zam yapıldı
Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı
Lille forması giyen Yusuf Yazıcı golleriyle kariyerinin zirvesinde
Karaman'da bir köy karantinaya alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Begüm Kütük paylaştı: Karantina günlerinde aşk!
Konya'da vicdansız şahıs köpeği sopayla döverken görüntülendi
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı 2020 ne zaman açıklanacak?
Birkan Sokullu'nun Tuğba Ekinci ile yatak sahneleri sosyal medyaya damga vurdu!
O "çirkin" açıklamaya tepkiler büyüyor
Cihangir Ceylan kimdir sevgilisi var mı? Cihangir Ceylan dizileri
Evde dil tava nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!
Alev Alev Çelebi Kayabeyli kimdir oynayan kim Cem Bender yaşı kaç?