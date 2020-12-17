Terör örgütü Boko Haram kaçırdığı çocukların dehşet verici görüntülerini yayınladı

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; terör örgütü Boko Haram, geçen hafta Nijerya'da kaçırdığı 300'ü aşkın çocuktan onlarcasının görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde etrafı okul arkadaşları olduğu düşünülen öğrencilerle çevrili bir genç, İngilizce bir konuşma yapıyor ve "Ebu Şekau'nun çetesi tarafından ele geçirildik" diyor.

Sesi titremeye başlayan çocuk akabinde, "Lütfen, lütfen, yardımınıza ihtiyacımız var" diye sesleniyor.

Bu sırada da kayıt bitmeden önce diğer çocuklar kameraya bağırıyor.