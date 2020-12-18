Devlet Bahçeli'nin HDP çıkışı ne anlama geliyor?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "HDP kapatılsın" çıkışını değerlendirdi. HDP'nin en az 15 tane yedek partisinin olduğunu ve HDP'yi bir daha mağdur rolüne sokacağını söyleyen Özışık, bu tür partilerin hazine yardımlarının kesilmesi gerektiğini ifade etti.

HDP tartışmaları, TV 100'de Ahu Özyurt'un moderatörlüğünde gazeteciler Hadi Özışık, Gürkan Hacır, Metin Özkan ve Barış Yarkadaş'ın katıldığı 'Sağlı Sollu' programında değerlendirildi.

Programda; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "HDP kapatılsın" sözlerini değerlendiren Hadi Özışık, MHP liderini bu noktaya yine bizzat HDP'nin getirdiğini söyledi.

İşte Özışık'ın programdaki açıklamalarından bazı satır başları:

"Devlet Bahçeli neden bu noktaya geldi? Neden daha önce Ahmet Türk'ün ya da başka milletvekillerinin elini sıkıp, Meclis ortasında, "Geçmiş olsun" diyen Bahçeli, "HDP kapatılsın" aşamasına geldi?

"Kınarlarsa mamaları kesilir"

Dün dört parti bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarını kınadı değil mi? HDP neredeydi? Kınamaya katıldı mı? Hayır! Ayrı bir açıklama yaptılar: 'Biz silahlanmaya karşı olduğumuz için...' 'Bu partilerin arasına katılırsak Amerika bizim Suriye'deki YPG/PYD'nin mamasını keser, yapamayız' demiyorlar dürüstçe. Diyorlar ki: 'Biz silahlanmaya karşıyız o yüzden.' Sadece ABD yaptırımlarından mı kaçtılar? Fransa senatosu, Yukarı Karabağ ile ilgili ihtilafına ilişkin kararın kınanmasında HDP'nin imzası var mı? Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesi ve uluslararası hukuku ihlal etmesi üzerine yayınlanan Azerbaycan bildirisinde HDP'nin kınaması var mı?

Kürt seçmenin isteği

Kürt seçmen, sana oy veriyor. Diyor ki: 'Git beni temsil et.' 'Git Apo'nun heykelini dikeceğiz' deme. Gittiğin zaman Meclis'e beni temsil et. Teröristlerin fotoğraflarını taşıyıp ülkenin içişleri bakanına, 'Biz bunları öldürdük ama sen de bunları öldürdün' deme. Karşılık verdiğin zaman bunun bir gerekçesi olmalı.

"Bahçeli'nin şurasına geldi"

Sen, Meclis'in çatısı altında devletin parasıyla... Ben tekrar söylüyorum. Bu ifadeyi de çok önemsiyorum. Türk devletinin ihaneti beslemesi mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek bir şey değildir. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğunuzda, şunun altını çiziyorum. Devlet Bahçeli, HDP kapatılması artık şuraya kadar gelmiştir.

HDP'nin yedek partileri

Şu anda HDP'nin en az 15 tane yedek partisi vardır. En az 15 tane! Sonra millete gidiyorlar. Bakın HDP'nin yüzde 6'lardan yüzde 10'lara kadar çıkmasının nedeni mağduru oynamalarıdır. İyi anlatmışlar insanlara. Ben gidiyorum, soruyorum, 'Kime oy vereceksiniz?' diye 'HDP' demiyor. 'Bizim partiye oy vereceğim' diyor. Çünkü alternatifleri yok.

"Hazine yardımı kesilmeli"

Bu hazine yardımıyla ilgili yasa değişikliği yapılabilir. Siyasi partilerin terörle iltisakının kesin delillerle kanıtlanması halinde hazine yardımından mahrum bırakılmalı."