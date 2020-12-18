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MEDYA

Sol Yanım 5. bölüm fragmanı

Sol Yanım dizisi 5. yeni bölümüyle 24 Aralık 2020 Perşembe akşamı Star'da olacak. Sol Yanım'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sol Yanım 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Sol Yanım'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sol Yanım 24 Aralık 2020 Perşembe akşamı Star'da...

'Sol Yanım', seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

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