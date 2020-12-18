Başak burcu 21-27 Aralık haftalık burç yorumları aşk hayatı gündemde!

Yükselen Başaklar bu hafta güneş ve Merkür artık Oğlak burcunda demekki odağınız aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkileriniz varsa çocuklarınız onların gündemleri, yetenekleriniz ve yatırımlarınız. Kiminiz yeni aşklara çekiliyor olacak kiminizde hali hazırdaki aşkını bir dengeye oturtmaya çalışacak. Biraz çapkınız biraz eğlenmek istiyoruz bu dikkat çekiyor. Ebeveyn Başaklar siz çocuklarınıza odaklısınız çocuklarınızla ilgili gündemler onlarla gayet iletişimcisiniz bu dikkat çekiyor. Pazartesi günü ay Balık burcunda olacak bir ara Neptünlede kavuşacak pazartesi günü odağınız tamamen ikili ilişkilerde fakat ay Neptün kavuşumu sizin bu ilişkilerde kırılgan bir yapıda olabileceğinizi, canınızın yana bileceğini söylüyor.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda olacak odağınız tamamen finansal konularda aileyle, eşle ortak bütçeniz olabilir, iş ortaklıklarınız varsa ortak para gelir giderinizle ilgili bir konu olabilir yani her türlü finansal konu gündeminizde olabilir. Salı günü ay Kiron kavuşumu var duygusal olara çok naifsiniz ama bazen de bu kavuşum bir farkındalık ile ilgili de çalışabilir kendinizle ilgili bir şey farketme, yüzleşme anlamındada çalışabilir. Çarşamba akşamı ay Mars kavuşumu var çarşamba akşamı çok gerginsiniz sağlığınız hassas olabilir, finansal konularda da bir kriz olabilir sakin olmanızda fayda var.

Perşembe öğlen ay Boğa burcuna girecek buda demek oluyorki maneviyatınız, hayata bakış açınız bunlar dikkat çekiyor olacak. Cuma sabahı ay Uranüs kavuşumu var ikili ilişkilerde yine bazı sıkıntılar olabilir uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla sorunlarınız olabilir yada eşinizin akrabalarıyla evliyseniz öte yandan eğitim konularınız varsa, mahkemelik konularınız varsa, yurt dışı faliyet ve bağlantılarınız varsa orada beklenmedik bir haber ve gelişme olabilir.