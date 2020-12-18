Aslan haftalık yorumu 21-27 Aralık pazartesi gününe dikkat!

21-27 Aralık haftası Aslan burcu yorumlarını Uygur Gür sizler için anlattı. Aslan burcunu 21-27 Aralık haftası neler bekliyor? İşte21-27 Aralık haftası Aslan yorumunun detayları.... Yükselen Aslanlar bu hafta güneş ve Merkür artık Oğlak burcunda buda demek oluyorki bu hafta odağınız artık kariyerinizde, işinizde, eğer çalışmıyorsanız günlük rutinlerinizi doğru yönetmekte ve sağlığınızda. Çok çalışıp yorulacağınız bir hafta başlıyor, işle ilgili beklentilerinizde güzel haberler gelebilir, çalışmıyorum diyorsanız günlük hayatınızı yönetirken çok yoğun olacaksınız. Pazartesi günü ay Balık burcunda olacak pazartesi günü bütün odağınız finansal konularda, aileyle olan finansal konular varsa iş ortaklıklarınız yani bütün finansal konular dikkat çekiyor. Pazartesi duygusal ve hassasınız bazı konularda size haksızlık edildiğini düşünebilirsiniz.

Salı, çarşamba, perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda olacak hayata bakış açınızı gözden geçiriyorsunuz, hayat görüşünüzü, inançlarınızı bunlar dikkat çekiyor. Ayrıca bazılarınızın özelinde yurt dışı bağlantılı gündemler olabilir, eğitim konuları olabilir. Salı günü ay Kiron kavuşumu var buda sizi son derece kırılgan yapar duygusal olarak alınmaya, kırılmaya açıksınız. Çarşamba akşamı ay Mars kavuşumu var buda sizi çok gergin yapabilir yani çarşamba akşamı insanlarla az iletişim kurup kendinizle kalın. Perşembe öğlen ay Boğa burcuna geçecek kariyer konularında her şey yolunda gidecek üstlerinizle ilişkilileriniz güzel olabilir ve ailevi gündemlerinizde olabilir. Cuma sabahı bir ay Uranüs kavuşumu var yani ailevi ilişkilerde ve kariyer alanında ufak bi heyecan yaratabilir belki de bir sağlık gündeminiz de olabilir.