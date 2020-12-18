Terazi burcu haftalık yorum 21-27 Aralık ikili ilişkilere dikkat!

21-27 Aralık haftası Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor? 21-27 Aralık haftası Terazi burcunun, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür, 21-27 Aralık Terazi haftalık burç yorumlarının detaylarını okuyabilirsiniz. İşte 21-27 Aralık haftası Terazi burcu haftalık yorumları... Yükselen Teraziler bu hafta güneş ve Merkür Oğlak burcuna giriş yapıyor yani ailevi konular, ailevi ilişkiler son derece dikkat çekmeye başlıyor ayrıca bazılarınızın mülküyle, eviyle ilgilide gündemleri dikkat çekecek. Bazılarınızın hayatında bu dönemde şahsınızda yada aile içinde söz, nişan gibi konular olabilir belki bir çocuk haberi gelebilir.

Bu hafta pazartesi günü ay Balık burcunda ve Neptünle kavuşacak demekki hafta başında odağınız işinizde, kariyerinizde, iş ortamınızda burada bir yoğunluk var çalışıyorsunuz ve yoğun başlıyorsunuz haftaya. Bazılarınızın sağlığında bir hassasiyet olabilir. Ay Neptün kavuşumalarında duygusal, kırılgan, naif oluruz özellikle bu iş hayatıyla ilgili olabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda olacak hafta içi odağınız ikili ilişkilerde evliyseniz evliliğinizde, aşk hayatınız varsa aşkınızda sürekli ikili ilişkilerle ilgili bir odak var. Salı günü ay Kiron kavuşumu olacak buda bir duygusal kırılganlığı anlatır ikili ilişkilerde bir şeye üzülebilirsiniz. Çarşamba akşamı ay Mars kavuşumu var ikili ilişkilerde çarşamba günü müthiş gerilebilirsiniz bir kopuş problem yaşanabilir çarşamba akşamı inzivada olun. Perşembe öğlen ay Boğa burcunda ve artık gündeminiz para her türlü finansal konu hayatınızda ön plana çıkıyor. Cuma sabahı bir ay Uranüs kavuşumu var finansal konularda bi anilik olabilir dikkat.