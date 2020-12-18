BIST 1.407
DOLAR 7,66
EURO 9,39
ALTIN 463,60
İNTERNETHABER TV

Terazi burcu haftalık yorum 21-27 Aralık ikili ilişkilere dikkat!

Terazi burcu 21-27 Aralık haftalık yorumu, Terazi burcunu bu hafta ne bekliyor sorularının yanıtlarını Uygur Gür verdi. İşte 21-27 Aralık Terazi burcu yorumu...

 21-27 Aralık haftası Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?  21-27 Aralık haftası Terazi burcunun, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür,  21-27 Aralık Terazi haftalık burç yorumlarının detaylarını okuyabilirsiniz. İşte 21-27 Aralık haftası Terazi burcu haftalık yorumları... Yükselen Teraziler bu hafta güneş ve Merkür Oğlak burcuna giriş yapıyor yani ailevi konular, ailevi ilişkiler son derece dikkat çekmeye başlıyor ayrıca bazılarınızın mülküyle, eviyle ilgilide gündemleri dikkat çekecek. Bazılarınızın hayatında bu dönemde şahsınızda yada aile içinde söz, nişan gibi konular olabilir belki bir çocuk haberi gelebilir.

Bu hafta pazartesi günü ay Balık burcunda ve Neptünle kavuşacak demekki hafta başında odağınız işinizde, kariyerinizde, iş ortamınızda burada bir yoğunluk var çalışıyorsunuz ve yoğun başlıyorsunuz haftaya. Bazılarınızın sağlığında bir hassasiyet olabilir. Ay Neptün kavuşumalarında duygusal, kırılgan, naif oluruz özellikle bu iş hayatıyla ilgili olabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda olacak hafta içi odağınız ikili ilişkilerde evliyseniz evliliğinizde, aşk hayatınız varsa aşkınızda sürekli ikili ilişkilerle ilgili bir odak var. Salı günü ay Kiron kavuşumu olacak buda bir duygusal kırılganlığı anlatır ikili ilişkilerde bir şeye üzülebilirsiniz. Çarşamba akşamı ay Mars kavuşumu var ikili ilişkilerde çarşamba günü müthiş gerilebilirsiniz bir kopuş problem yaşanabilir çarşamba akşamı inzivada olun. Perşembe öğlen ay Boğa burcunda ve artık gündeminiz para her türlü finansal konu hayatınızda ön plana çıkıyor. Cuma sabahı bir ay Uranüs kavuşumu var finansal konularda bi anilik olabilir dikkat. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzon'da koronavirüslü olduklarını gizlediler! Tansiyon ölçmeye gitti virüs bulaştı
İspanyollar'dan dikkat çeken analiz: Fenerbahçe dibe vurdu
Samsun valisinden koronavirüs uyarısı: Hara-kiri yapmak gibi bir şey artık bu olaylar
Anderson Talisca'ya 'Beşiktaş' mesajı
Simge Fıstıkoğlu ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
Elektrik duasına çıkmışlardı! O vatandaşlara suç duyurusu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ankara'da komşu dehşeti! Kardeşleri bıçakladı, otomobille ezdi
Batuhan Karacakaya'ya Survivor 2021 için Yasin Obuz yardım ediyor
15 tatil ne zaman başlıyor 1 hafta daha uzadı kaç gün sürecek?
Ece Üner'den bomba soru! 'Üniversiteler fuhuş evi' ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
Başak burcu 21-27 Aralık haftalık burç yorumları aşk hayatı gündemde!
Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor MEB uzattın yeni haberi verdi
Aslan haftalık yorumu 21-27 Aralık pazartesi gününe dikkat!
Isparta'da evde bir anda fenalaştı! 8 yaşındaki çocuktan acı haber