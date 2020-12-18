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Ece Üner'den bomba soru! 'Üniversiteler fuhuş evi' ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?

Show TV'nin Ana Haberini sunan Ece Üner,"üniversiteler fuhuş evi" diyen Ebubekir Sofuoğlu'na öyle bir soru sordu ki olay oldu!

Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de katıldığı programda "Üniversiteler fuhuş evi oldu" dedi. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere tüm Türkiye'den tepki gören sözlere Show TV'nin ana haber sunucusu Ece Üner'den de tepki geldi. 

Ece Üner, "üniversiteler fuhuş evi oldu" diyen Prof. Dr. Sofuolu"na, "Üniversiteler fuhuş evi diyen Sofuoğlu üniversitede profesördür. Üniversiteler fuhuş evi ise o halde Sofuoğlu kendisini ne olarak itham etmiştir?" sorusunu yöneltti?

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