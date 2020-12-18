Batuhan Karacakaya'ya Survivor 2021 için Yasin Obuz yardım ediyor
Survivor 2021 için kadro çalışmaları sürerken Cemal Hünal'ın adı Ünlüler listesinde açıklanmıştı. Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya'nın da yarışma için Dominik'e gideceği iddia edilmişti. Karacakaya'dan paylaşım geldi.
Survivor 2021 için geri sayım başladı. Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor 2021'de mücadele edecek bir ismin daha belli olduğu öne sürülmüştü.
Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın da Survivor 2021 yeni sezon kadrosuna dahil olduğu konuşuluyordu.
Karacakaya Survivor 2021 için Cemal Hünal ile çalışmalara başladı. Sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayan 23 yaşındaki oyuncuya eski yarışmacılarından Yasin Obuz da yardım ediyor.