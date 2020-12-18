Batuhan Karacakaya'ya Survivor 2021 için Yasin Obuz yardım ediyor

Survivor 2021 için geri sayım başladı. Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor 2021'de mücadele edecek bir ismin daha belli olduğu öne sürülmüştü.

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya'nın da Survivor 2021 yeni sezon kadrosuna dahil olduğu konuşuluyordu.

Karacakaya Survivor 2021 için Cemal Hünal ile çalışmalara başladı. Sosyal medya hesabından iddiaları doğrulayan 23 yaşındaki oyuncuya eski yarışmacılarından Yasin Obuz da yardım ediyor.