Bora Gencer'den şok açıklama! 'Habersiz özel görüntülerimi çektiler!'
UçanKuş TV'ye yayınlanan Lerzan’la Çok Mutlu programına konuk olan 90'lı yıllarda 'Öptüm seni şeker' şarkısıyla büyük çıkış yapan pop şarkıcısı Bora Gencer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
UçanKuş TV'de canlı yayınlanan, Lerzan’la Çok Mutlu programında takıntılı hayranları ile yaşadığı sıkıntıları dile getiren ünlü şarkıcı Bora Gencer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özel görüntülerinin kendisinden habersiz çekildiğini ve bu görüntüler ile tehdit edildiğini ifade eden Gencer, görüntülerinin bazı medya organlarına servis edildiğini açıkladı.