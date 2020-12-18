Akrep burcu haftalık yorumu 21-27 Aralık salı gününe dikkat!

Yükselen Akrepler 21 Aralık itibari ile güneş ve Merkür Oğlak burcuna giriş yapacak buda demek oluyorki kararlar, planlar, sürekli birilerine bir şeyler danıştığınız bir dönem başlıyor hayata dair bazı planlar yapıyorsunuz bunun içinde birilerinin desteğini istiyorsunuz. Bazılarınızı eğitim konuları bekliyor, bazılarınızın ticari konularında yeni gelişmeler olabilir. Aracınızla iligili bir planınız olabilir satıyım gibi bir gündeminiz olabilir. Pazartesi günü ay Balık burcunda olacak ve Neptünle de temasta demekki Pazartesi günü odağınız aşk hayatınızda, sosyal çevre ilişkilerinizde, ebeveynseniz çocuğunuzda. Kırılgan ve hassas olabilirsiniz buna da dikkat edin sevgili yükselen Akrepler.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda olacak demekki bütün odağınız iş hayatınızda çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz iş görüşmeleri olabilir. Salı günü ay Kiron kavuşumu var ikili ilişkilerde canınız sıkılabilir ve çarşamba günü ay Mars kavuşumu olacak yani çarşamba akşamı baya gergin olacaksınız sakin ve kontrollü olun. Perşembe öğlen ay Boğa burcuna giriş yapacak ve odağınız artık her türlü ikili ilişkinizde. Cuma günü ay Uranüs kavuşumu diyorki ikili ilişkilerde beklenmedik ani gelişmeler olabilir. Bu haftanın en öneli olaylarından biri Mars, Plüton karesi iki tane zorlu gezegenin karesine şahit oluyoruz bu sizi sağlık konularında çok ilgilendiriyor ve her türlü ikili ilişkilerde çatışmalar problemler olabilir.