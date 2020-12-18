Kuru domates çorbası nasıl yapılır?

Taze domatesten çorba oluyor da kurusundan niye olmasındı ki? Taze domatesle yapılanı aratmayacak kadar enfes bir çorba. Ana yemek öncesinde, en az ana yemek kadar lezzetli olan domates çorbasını afiyetle yiyebilirsiniz. Hem doyurucu hem de besleyici olan domates çorbası nasıl yapılır? Üzerine rendelediğiniz kaşar peyniri ile lezzetini zirveye taşıyacağınız kuru domates çorbası tarifi…

Malzemeler;

250 gr kuru domates, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı un, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı süt, isteğe göre karabiber, pul biber, tuz, yeteri kadar su.