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Kuru domates çorbası nasıl yapılır?

Bu akşam sofralarınızda kuru domates çorbasına yer ayırmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Taze domatesten çorba oluyor da kurusundan niye olmasındı ki? Taze domatesle yapılanı aratmayacak kadar enfes bir çorba. Ana yemek öncesinde, en az ana yemek kadar lezzetli olan domates çorbasını afiyetle yiyebilirsiniz. Hem doyurucu hem de besleyici olan domates çorbası nasıl yapılır? Üzerine rendelediğiniz kaşar peyniri ile lezzetini zirveye taşıyacağınız kuru domates çorbası tarifi…

Malzemeler;

250 gr kuru domates, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı un, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı süt, isteğe göre karabiber, pul biber, tuz, yeteri kadar su.

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