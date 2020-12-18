Yay burcu haftalık yorumu 21-27 Aralık iş hayatı ön planda!

Yükselen Yaylar bu hafta güneş ve Merkür Oğlak burcuna giriş yapacak ve artık odağınızı finansal konulara ve kariyerinize yönlendiriyor olacak. Demekki bu hafta finansal konuları masaya yatırıyorsunuz gelir giderlerinize bakıyorsunuz nereye ne harcasam, nereden parayı toplasam maddi konular ön plana çıkıyor olacak. Pazartesi ay Balık burcunda ve Neptünle de kavuşum açısına girecek yani tamamen odağınız ailevi konularda bir konuda hakkınızın yendiğini düşünebilirsiniz, ailede bir sağlık konusu olabilir. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda demekki odağınız aşk hayatınızda, sosyal hayatınızda varsa çocuklarınızda bunlar ön plana çıkıyor.

Aşk hayatınızda canlanma var sosyalsiniz. Ebeveyn Yaylar siz çocuklarınıza odaklısınız onlarla vakit geçiriyorsunuz fakat salı günü bir ay Kiron kavuşumu var buda duygusal yaralanmadır acaba bir aşk ilişkinizde yada sosyal çevre ilişkilerinizde canınızı sıkacak bir şey olabilir. Çarşamba akşamına dikkat ay Mars kavuşumu yaşanacak çarşamba akşamı sinirlisiniz gergin olacaksınız özellikle ikili ilişkilerde aşk hayatınızda, varsa çocuklarınızla bir gerilime çok müsait olacaksınız. Perşembe öğlen ay Boğa burcuna giriyor odağınız tamamen kariyerinizde, iş ortamınızda işleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz yoğunsunuz ben çalışmıyorum diyorsanız günlük programınızı yönetmeye çalışıyorsunuz ayrıca sağlık konularıda ön plana çıkıyor. Cuma sabahı ay Uranüs kavuşumu var iş ortamında bir anilik, tatsızlık olabilir yada sağlığınızda bir hassasiyet olabilir bunlar son derece dikkat çekiyor.