BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
MEDYA

Akrep 3. bölüm fragmanı

Akrep dizisi 3. bölümüyle 25 Aralık 2020 Cuma akşamı Star'da olacak. Akrep'in bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Akrep 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Akrep 25 Aralık 2020 Cuma Perşembe akşamı Star'da...

Düşmanını zehirlediği gibi kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir 'Akrep' dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
2021 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte muaf yerler ve kişiler listesi...
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (18 Aralık 2020)
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye mesaj: İlişkilere yeniden yön verelim
Hamza Yerlikaya'nın diplomasının sahte olduğu iddialarını çürüten belgeler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arka Sokaklar 571. bölüm fragmanı
Payitaht Abdülhamid 131. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 30. bölüm 2. fragmanı
Baraj 19. bölüm fragmanı
Arıza 15. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 15. bölüm fragmanı
Ankara Altındağ'da sağlık çalışanına saldırı
Sefirin Kızı 33. bölüm fragmanı