Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk orta ve liselerde uzaktan eğitimi 22 Ocak 2021'e kadar uzatırken; arıyıl tatili de uzadı. İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanıyla belirlenecek.

15 şubata kadar ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim olmayacak. Ancak bu durum tartışmaları da beraberinde getiriyor. Çünkü virüs tehlikesi nedeniyle ilkokullar kapalı ancak anaokulları yüz yüze eğitime devam ediyor Bu durum virüsle savaşta riskleri de beraberinde getiriyor.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar da uyarıyor. Bakar, "Anaokullarının açılması koronavirüs bulaşması açısından risk oluşturmaktadır. Hepsini aynı kategoride değerlendirmek gerek. Bulaştırıcılık açısından her iki grupta aynı" diyor.

"İlkokullarda koronavirüs riski var da anaokullarında yok mu?" sorusu soruluyor. Vatandaşın da kafası karışıyor.

Prof. Dr. Filiz Bakar, son olarak, "İlkokula giden çocuğun da bulaştırıcılığı vardır. Ana okula giden çocuğunda. Bunlar yine bir araya gelecek oyun oynayacak, zıplayacak ve bu şekilde de bulaştırıcılık olacak. Hem birbirlerine bulaştıracaklar hem de eve geldiklerinde büyüklerine bulaştıracaklar" şeklinde konuştu.