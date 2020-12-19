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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara otoyu açılış töreninde konuştu

Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla TEM Akyazı Kavşağı'nda tören düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu otoyol İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir siyaset, daha büyük bir hizmet, daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum." diye konuştu.

Erdoğan "İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bu mesafeyi 28 bin kilometreye kadar çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu neredeyse ikiye katladık." dedi.

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