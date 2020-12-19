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Covid-19 aşısı nedir, nasıl çalışır?

Koronavirüs hayatımıza gireli neredeyse bir yıl oldu ve hemen hiçbir şey eskisi gibi değil. Hızla başlanan Covid-19 aşı çalışmalarından olumlu sonuçların alınmasının ardından normale dönme umuduyla devletler aşı satın almaya ve vatandaşlarını aşılamaya başladı. Peki aşı aslında nedir? Koronavirüs aşısına güvenebilir miyiz? Sizin için uzmanına sorduk..

Koronavirüs hayatımıza gireli neredeyse bir yıl oldu ve hemen hiçbir şey eskisi gibi değil. Hızla başlanan Covid-19 aşı çalışmalarından olumlu sonuçların alınmasının ardından normale dönme umuduyla devletler aşı satın almaya ve vatandaşlarını aşılamaya başladı. Bununla birlikte herkes aşılar hakkında konuşmaya başladı. Ancak böyle olunca aşıların ne olduğu ve ne işe yaradığı ile ilgili doğru ve yanlışlar birbirine karıştı. 

Peki, aşı nedir? Nasıl çalışır? Aşının etkinliği nedir? Covid-19 aşısı ne kadar güvenilir, yan etkileri nelerdir? Aşı pandemiyi bitirebilir mi? Aşı, bulaşı engelliyor mu? Aşıların genel üretim süresi ne kadar? Covid aşısının koruyuculuğu ne kadar sürüyor? Çin aşısı ne kadar güvenilir? Hepsi ve daha fazlasını Dr. Tolga Şahin'e sizler için sorduk...

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