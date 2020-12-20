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Gülümser Heper “sayın Öcalan” deyince ortalık karıştı! Metiner ve Özkan sert tepki gösterdi

CNN TÜRK'te Prof. Dr. Gülümser Heper, bebek katili terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'a 'sayın' demesiyle sosyal medyada linç edildi. Metin Özkan ve Mehmet Metiner, 'sayın' ifadesine karşı çıkarken Öztürk Yılmaz'ın sessizliğini koruması bir diğer skandaldı.

CNN Türk Masası'nda Semiha Şahin'in moderatörlüğünü üstlendiği programda Prof. Dr. Gülümser Heper, bebek katili terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'a 4 kere 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü. 

Mehmet Metiner ve Metin Özkan'ın, örgüt ele başı Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatması üzerine Gülümser Heper, kurduğu skandal ifadeden geri adım atmadı. Skandallarına devam eden Heper'in savunması da kurduğu ifadelerden daha beterdi.

Çayını yudumlayıp rahatça tavırlar sergileyen Heper, şöyle dedi: 'ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır, 99'dan sonraki suçları için 'sayın' Öcalan'ı yargılayın diyorum..."

Sonrasında Metin Özkan'ın 'bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz.' demesi üzerine Heper, ifadesiyle ilgili "o benim genel kullanım terminolojimdir" dedi...

Heper'in 'kelime oyunlarını kenara bırakın' demesi üzerine Metin Özkan, 'Ne kelime oyunu... Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz 'sayın" dedi.

Sonrasında Metin Özkan, CNN TÜRK'ün isminde 'Türk' ifadesi vardır. Size bu televizyonda Öcalan'a 'sayın' dedirtmem' dedi. Tepkilere rağmen Heper yine geri adım atmayınca Metin Özkan 'sizi şuanda sosyal medyada linç ediyorlar. Size bir şans verdim. Ama demek ki maya buymuş' dedi.

Moderatör Semiha Şahin'in ısrarı üzerine Prof. Heper, dakikalar sonra özür diledi.

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