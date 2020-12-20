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Türkiye'de onu tanımayan yok! Kenan komutan Bursa'da içler acısı haliyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı

Sosyal videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen 'Kenan komutan' lakaplı fenomen yıllar sonra içler acısı haliyle görüntülendi.

Türkiye onu 11 yıl önce İstanbul’u kendisinin fethettiğini iddia ettiği video ile tanıyıp sevdi. Ardından kendisinin başrol oynadığı binlerce video çekildi. Youtube’daki Kenan komutan serilerini milyonlarca hayranı izleyip güldü.

Sosyal medya fenomeni yıllar sonra 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda Bursa sokaklarında içler acısı haliyle görüntülendi. Bir elinde kolonya şişesi diğer elinde limon suyu ile yürürken ayakta durmakta zorluk çeken Kenan komutan sokağa çıkma yasağını ihlal edince vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkol almaya çalışan fenomeni uyardı.

Polis ekiplerine covid-19'u öldürdüğünü belirten yaşlı adam "80 derecede kesin çözüm" diyerek ekipleri güldürdü.
Sosyal medyada her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen yaşlı adam kendisine eski videoları izletilince duygulandı. Kısık sesi ile şarkı söyleyen Kenan komutan sesi istediği gibi çıkmayınca "Çok içtik bunu hayat bizi çok yordu be evlatlar çıkmaz tabi" diyerek sitem etti.

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