Çetiner Çetin sınır boyu üslerinde Mehmetçiği ziyaret etti
Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin Türkiye'nin en önemli sınır boyu üslerinde Mehmetçiği ziyaret etti. Çetiner Çetin, Şırnak Namaz Dağı, Hakkari Varkavik Askeri Üssü, İkiyaka Dağları Düztepe Üs Bölgesi, Van'da Tendürek Dağı'nda ve Şırnak'taki Kato Dağı'nda izlenimlerini aktardı.
Habertürk, Cudi, Kato ve Harekol dağlarının kesişiminde bulunan Namaz Dağı'nda Jandarma Komandoları'nın bulunduğu askeri üssü ziyaret etti. Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, İkiyaka Dağları Irak sınırındaki 3450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nde Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile konuştu. Habertürk Dış Haberler Koordinatörü Çetiner Çetin, Kate Dağı'nda nöbetteki askerleri ziyaret etti.