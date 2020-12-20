Çetiner Çetin sınır boyu üslerinde Mehmetçiği ziyaret etti

Habertürk, Cudi, Kato ve Harekol dağlarının kesişiminde bulunan Namaz Dağı'nda Jandarma Komandoları'nın bulunduğu askeri üssü ziyaret etti. Habertürk Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, İkiyaka Dağları Irak sınırındaki 3450 rakımlı Düztepe Üs Bölgesi'nde Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile konuştu. Habertürk Dış Haberler Koordinatörü Çetiner Çetin, Kate Dağı'nda nöbetteki askerleri ziyaret etti.