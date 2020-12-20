Fırında elma dilim patates nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Patatesin her hali ayrı ayrı güzel. En çok çıtır çıtır kızarmış halini seviyoruz. Ancak o kalorisi yok mu, bizi patates kızartması yemekten çoğu zaman alıkoyuyor. Gelin patates kızartması lezzetinde ama kızartılmadan enfes bir patates hazırlayalım. Kalorisini düşünmeden patateslerin doya doya keyfini çıkaralım. Dışı nar gibi kızarsın içi de yumuşacık olsun. Karşınızda en ekonomik atıştırmalık ve yancılardan birisi olan elma dilim patates tarifimiz!

Et yemeklerinden sebze yemeklerine, aperatiflerden hamburger gibi fast food yiyeceklere kadar birçok farklı yemeğin yanına yakışıyor bu tarif. Kurumadan yanmadan pişiyor. Hafif tuzlu lezzetiyle de cips yemiş etkisi yaratıyor. Hadi o zaman şimdiden ellerinize sağlık diyoruz.