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İstanbul'da dehşete düşüren görüntü! Sağlık çalışanlarını adım adım takip edip böyle darp ettiler

BAHÇELİEVLER’de 2 sağlık çalışanını adım adım takip edip sonra da darp eden şahıslar polis tarafından yakalandı. Darp olayı kameraya yansırken, yaşı küçük olan şahıslar serbest bırakıldı.

Bahçelievler ilçesi Merkez Mahallesi'nde 16 Aralık saat 16.30 sıralarında M.D. ve I.K. isimli sağlık çalışanlarının darp edilmesi üzerine Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan M.D. ve I.K.'nın kendilerini takip eden 2 şahıs tarafından darp edildiği kamera görüntülerini inceledi. Görüntüler neticesinde kimlikleri tespit edilen H.A. ve D.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve dün “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen yaşı küçük olan H.A. ve D.E., adli makamlarca serbest bırakıldı.

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