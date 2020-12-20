Oğlak burcu 21-27 Aralık haftalık burç yorumları güzel günler sizi bekliyor!

21-27 Aralık Oğlak burcu haftalık yorumları internethaber.com'da. Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor, Oğlak burcu haftalık yorumları aşk kariyer para konularında neler getirecek? Uygur Gür Oğlak burcu haftalık yorumları 25 Şubat-3 Mart haftası için önemli günleri ve astrolojik etkisi olay olayların detaylarını anlattı.

Yükselen Oğlaklar bu hafta güneş ve Merkür Oğlak burcuna giriyor demekki sizin için artık şov zamanı, kendini gösterme zamanı, anlatma zamanı başlıyor artık gayet popülersiniz, dikkat çekiyorsunuz ne istediğinizi biliyorsunuz yeni bir duruşunuz var yani güçlü bir etkiyle başlıyorsunuz bu haftaya ve bu yaklaşık bir ay devam edecek. Dış görüntünüzde bir değişiklik yapmak için de çok uygun bir zaman. Pazartesi günü ay Balık burcunda ve Neptünle de temasa geçecek demekki pazartesi günü sürekli kararlar almaya çalışıyorsunuz, planlar içerisindesiniz belki kardeşleriniz yakın akrabalarınız ile ilgili bazı gündemleriniz de olabilir.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda yani odağınız tamamen ailevi konularda ayrıca evinizle ilgili bir planınız da olabilir tadilat, eşya almak gibi. Salı günü ay Kiron kavuşumu var yani duygusal ve kırılgan olabilirsiniz. Çarşamba akşamı ay Mars kavuşumu var çok gergin ve sinirli olabilirsiniz. Perşembe öğlen ay Boğa burcunda sanki aşk hayatınız canlanıyor gibi sosyalsiniz, keyiflisiniz.