BIST 1.408
DOLAR 7,63
EURO 9,35
ALTIN 461,55
MEDYA

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez: Bu rolü Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedim

FOX TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor'da 'Ali Vefa' karekterini canlandıran Taner Ölmez, o rolü nasıl kaptığını anlattı. "Senaryoyu ilk gördüğümde jüriye 'Allah'ın emri peygamberin kavliyle bu rolü sizden istiyorum' dedim" diyen Ölmez, otizmli çocuklarla geçirdiği zamanları anlattı.

FOX TV'nin uyarlama dizilerinden Mucize Doktor'daki 'otizmli doktor Ali Vefa' performansıyla Türkiye'de ve dünyada fırtınalar estiren Taner Ölmez'den flaş açıklamalar. Fatih Portakal'ın Youtube kanalındaki yayına katılan, Taner Ölmez "Dizinin senaryosunu görünce çekincen oldu mu?" sorusuna "Oldu tabii ama senaryoyu ilk gördüğümde yapım şirketine girdim ve ettiğim ilk cümle 'Allah'ın emri peygamberin kavliyle bu rolü sizden istiyorum' oldu" yanıtını verdi.

Ölmez, "Yapım şirketindeki jüriye 'Bu çocuğu kim oynayacaksa bu masadakilerle görüşmesin. Başka sayfaları açmasın, başka videoları izlemesin, gitsen direkt bu çocuklarla ve onların aileleriyle, bunun uzmanlarıyla görüşsün' dedim" ifadelerini kullandı. 

Bu role seçilmesinin ardından otizmli çocuklar ve aileleriyle saatler geçirdiğini söyleyen Ölmez, "Bir mola' deyip, yanlarından ayrılıp, ağladığım günler oldu" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa'da izin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi! Ceza yedi
Estetik raporu açıklandı Türkiye'de dikkat çeken fark! Erkekler en çok...
Arnavutköy’de iki aile birbirine girdi! Gözaltına alınanlar var
Balıkesir’de bir sağlık çalışanı daha virüse yenildi
Fatih Altaylı'dan şok iddia! Pek çok kişiye el altından korona aşısı yapılıyor
AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık koronavirüse yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ünlü şair Abdurrahman Delen yoğun bakım seslendi: Resmen katil oluyorsunuz
Afyonkarahisar'da hırsızlar kısıtlamayı fırsat bildiler! Hırsızlık anı kameralara yansıdı
Danilo Şefin karısı Tuğçe Altınbilek kimdir aslen nereli?
Çankırı'da koronavirüs bunu da yaptırdı! İzleyenleri şaşırtan görüntü
Çetiner Çetin sınır boyu üslerinde Mehmetçiği ziyaret etti
Burcu Bakır kimdir kaç yaşında Masterchef Serhat'ın nişanlısına bakın
Türkiye'de onu tanımayan yok! Kenan komutan Bursa'da içler acısı haliyle görüntülendi
Barbaros Yoloğlu nereli kaç yaşında eski hali yeniden dillerde