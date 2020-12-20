Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez: Bu rolü Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedim

FOX TV'nin uyarlama dizilerinden Mucize Doktor'daki 'otizmli doktor Ali Vefa' performansıyla Türkiye'de ve dünyada fırtınalar estiren Taner Ölmez'den flaş açıklamalar. Fatih Portakal'ın Youtube kanalındaki yayına katılan, Taner Ölmez "Dizinin senaryosunu görünce çekincen oldu mu?" sorusuna "Oldu tabii ama senaryoyu ilk gördüğümde yapım şirketine girdim ve ettiğim ilk cümle 'Allah'ın emri peygamberin kavliyle bu rolü sizden istiyorum' oldu" yanıtını verdi.

Ölmez, "Yapım şirketindeki jüriye 'Bu çocuğu kim oynayacaksa bu masadakilerle görüşmesin. Başka sayfaları açmasın, başka videoları izlemesin, gitsen direkt bu çocuklarla ve onların aileleriyle, bunun uzmanlarıyla görüşsün' dedim" ifadelerini kullandı.

Bu role seçilmesinin ardından otizmli çocuklar ve aileleriyle saatler geçirdiğini söyleyen Ölmez, "Bir mola' deyip, yanlarından ayrılıp, ağladığım günler oldu" dedi.