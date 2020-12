Tencerede tavuk yemeği nasıl yapılır?

Hem daha ekonomik olmasıyla hem protein kaynağı ve her halinin lezzetli olmasıyla çoğu eve en fazla giren et tavuk eti, yanılıyor muyuz? Ondan çeşit çeşit tarif yapabiliyor, ister mangalda, ister tavada pratik öğünler haline getirebiliyor, yeri geldiğinde bir tencere dolusu sulu tavuk yemeğiyle kocaman ailelerin karnı doyuyor. Her gün "Bugün ne pişirsem? Ana yemek olarak doyurucu ve bereketli ne yapsam?" diye düşünenlerin derdine çare olacak bu birbirinden değişik ve lezzetli sulu tavuk yemeklerine şans vermenin öyleyse tam zamanı.

Malzemeler;

3 adet kalçalı but, 3 adet patates, 2-3 adet soğan, 5-6 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, yarım tatlı kaşığı kekik, tuz.