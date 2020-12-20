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Kova burcu 21-27 Aralık haftalık yorumları sağlığınıza dikkat!

Kova burcu 21-27 Aralık haftalık burç yorumları. Bu hafta Kova burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün haftalık burç yorumları...

Sevgili yükselen Kovalar bu hafta güneş ve Merkür Oğlak burcuna geçiyor sanki bu hafta diyorsunuz ki ben inzivaya çekileyim biraz kendi halimle kalayım, iç dünyamı gözlemlemek istiyorum diyorsunuz ama ruhsal anlamda sıkılabilirsiniz yada sağlığınız biraz hassas olabilir. Arka planda kalacaksınız olup bitenleri dışarıdan gözlemlemeyi tercih edeceksiniz, planlar yapacaksınız, harekete geçmek istemeyeceksiniz. Pazartesi günü ay Balık burcunda Neptünle kavuşacak yani maddi konular ön planda hesap, kitap olabilir bir alışveriş gündeminiz olabilir, kariyerde yoğun olabilirsiniz. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Koç burcunda bazılarınızın eğitim konuları olabilir.

Salı günü ay Kiron kavuşumu olacak duygusal konularda yaralanma yaşayabilirsiniz bunun sebebi çok yakın bir arkadaşınızda olabilir, akrabanızda olabilir bunlar son derece dikkat çekiyor. Çarşamba ay Mars kavuşumu var demekki çarşamba akşamı baya gergin olacaksınız. Perşembe öğlen ay Boğa burcunda aileyle ilgili gündemleriniz olabilir, malınızla mülkünüzle ilgili gündemleriniz olabilir. Cuma günü ay Uranüs kavuşumu var duygusal ilişkilerde, ailevi konularda bir anilik olabilir cuma günü. 

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