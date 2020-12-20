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SAĞLIK

ABD tıp merkezinde sahte koronavirüs aşılama görüntüsü olay oldu

TEKSAS eyaletindeki El Paso Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki aşı görüntüsü olay oldu. 5 sağlık çalışanına yapılan Kovid-19 aşılama sürecine ilişkin video spekülasyon yarattı.

ABD’nin Teksas eyaletindeki tıp merkezinde sağlık çalışanlarına uygulanan aşıya ilişkin yayınlanan video büyük tepki çekti. El Paso Üniversitesi Tıp Merkezi, (UMC) 5 sağlık çalışanına Kovid-19 aşısı yapılma anını video klip haline getirerek, TV'lerde yayınladı.

"Şırınga pistonu aşağıya doğru itildi" iddiası

Videoyu izleyen binlerce kişi, Ricardo Martinez adlı sağlık çalışanına yapılan aşı uygulamasında bir sorun tespit ettiklerini iddia ederek, aşı yapılmadan önce şırınga pistonunun aşağıya doğru itilmiş olduğunu fark ettiklerini söyledi. Aşılamadan sonraki basına açıklamasında Martinez aşı olduğu için onur duyduğunu söyledi.

İnandırıcı olması için ikinci kez uygulandı

Öte yandan UMC, sağlık çalışanlarından birinin aşının tamamını almadığını ve şüpheleri ortadan kaldırmak için ikinci bir aşı yapıldığını belirtti. UMC’den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada, salı günü aşı yapılan 5 sağlık çalışanından birinin tam doz aşı almadığını iddia eden çok sayıda yorumun ardından, çalışanın tam olarak aşılanmadığına dair şüpheleri ortadan kaldırmak ve aşılama sürecine olan güveni daha da güçlendirmek istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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