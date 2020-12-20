Bursa'da hırsız ile iş yeri sahibi arasında yaşanan arbede kameraya yansıdı

BURSA İnegöl'de bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda; müşteri gibi gelen kimliği belirsiz şahıs, sipariş vermiş gibi yaparak kasaya yöneldi. Kasadan yaklaşık 500 TL parayı alıp cebine koyduğu sırada işletme sahibi fark etti. Hırsız, parayı arka cebine koyduğunu gören iş yeri sahibi ile hırsız arasında arbede yaşandı.

Hırsızı etkisiz hale getirme için yapılan boğuşma esnasında ikisi de yere düştü. Bir yolunu bulan hırsız, kaçarak kayıplara karıştı. Hırsız, boğuşma esnasında cüzdanını düşürdü. İş yeri sahibi durumu polise haber verdi.

Polis ekipleri, kimliği belli olan şahsın peşine düşerken; hırsız ile iş yeri sahibi arasında yaşanan o anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.