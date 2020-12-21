MasterChef Türkiye'de Eray Aksungur elendi ağla ağlaya böyle veda etti

Masterchef Türkiye 2020 finali için geri sayım başlarken son 4'e kalan isimler için en kritik eleme yapıldı. 20 Aralık 2020 Masterchef elemesi ile şef önlüğünü giyen isimler belirlendi. Bu isimler Emir, Barbaros, Serhat ve Özgül oldu.

Masterchef final elemesinde Özgül ile son 2'ye kalan Eray potadan çıkamadı. Eray elendiğini duyunca şeflerin önünde gözyaşlarına boğuldu. Ağlaya ağlaya veda eden Eray şunları söyledi:



-İstanbul'a bir sırt çantasıyla geldim. Burda çok geliştim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Burda bana baba, ağabey oldunuz sizden allah razı olsun. Kavgalar oldu ama kişisel olarak kimseye sinirlenmedim. Çıkmayan yemeğe ya da kendime sinirlendim. Hepinize çok teşekkür ederim.