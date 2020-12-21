Evde çikolatalı kruvasan nasıl yapılır?

Fransız mutfağının en güzel icatlarından biri olan kruvasan çıtır çıtır hamuru ile göz dolduruyor. Paketli olarak ya da pastanelerden hazır olarak tüketmeye alışık olduğunuz kruvasan tarifini şimdi mutfağınızda yapmanın tam zamanı. Hazırladığımız çikolatalı kruvasan tarifi ile kolaylıkla harika bir sunabileceksiniz. İşte kruvasan tarifi…

Malzemeler;

1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı instant maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı tuz, 4-4,5 su bardağı un, 2 yumurta, ara katlara sürmek için 200 gram tereyağı, içine krem cikolata, üzeri için 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı süt.