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Zeytinburnu’nda mescitte abdest alırken hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı

ZEYTİNBURNU'nda mescitte abdest alan vatandaşın askıya astığı ceketinden 10 bin lira parası çalındı. Olay anı mescidin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 15 Aralık günü Beştelsiz Mahallesi’ndeki mescitte öğle namazı öncesinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytinburnu’nda esnaf olan Kutbettin Kandemir ödemelerini yapmak için bankadan 10 bin lira çekti.

Parayı ceketinin cebine koyan Kutbettin Demir namaz kılmadan önce abdest almak için mescidin şadırvanına girdi. Kandemir abdest aldığı sırada içeriye giren şüpheli, ceketini çıkarıp Kandemir'in askıdaki ceketinin yanına astı. Kendi ceketinin altından elini uzatan şüpheli, Kandemir’in cebinde bulunan parayı alarak kayıplara karıştı.

Abdest aldıktan sonra parasının cebinde olmadığını fark eden Kandemir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerindeki çalışmalarda güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin mescide girdiği görülüyor. Abdest alma bahanesiyle ceketini çıkartan şüpheli, Kutbettin Kandemir'in askıdaki ceketinin yanına asıyor. O sırada şüpheli kendi ceketinin altından Kutbettin Kandemir'in ceketinin cebini karıştırıyor. Şüpheli, 10 bin lirayı alarak kayıplara karışıyor.

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